Флик о 4:0 с «Сосьедадом»: «Это важный шаг, мы все делаем очень хорошо. «Барселона» могла забить больше в первом тайме»
Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча «Барселона» – «Реал Сосьедад» (4:0).
«Очень важно сохранять свои ворота в неприкосновенности, мы много говорили об этом в течение недели.
Мы все делаем очень хорошо. Если бы в первом тайме у нас было чуть больше дисциплины, мы могли бы забить и больше.
Я очень рад за ребят, особенно за Жерара Мартина и [его гол]. Это важный шаг. Гол Левандовского? Форвардам всегда важно забивать, ему немного повезло, я рад за него.
Мы всегда смотрим на позитивные аспекты, после каждого матча мы стараемся стать еще лучше. И именно так мы хотим поступать в будущем», – сказал главный тренер «Барселоны» Флик после игры 26-го тура Ла Лиги.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
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