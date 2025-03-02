Левандовски забил 34 гола в клубных турнирах – это его самый результативный сезон в «Барселоне»

Роберт Левандовски проводит самый результативный сезон в составе «Барселоны».

Форвард забил «Реал Сосьедад » на 60-й минуте игры 26-го тура Ла Лиги .

Теперь на счету 36-летнего поляка 34 гола на клубном уровне с начала сезона. В чемпионате у него 21 мяч, в Лиге чемпионов – 9, в Кубке Испании – 3, в Суперкубке Испании – 1.

В прошлом сезоне Левандовски забил 26 раз, в позапрошлом – 33. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь .