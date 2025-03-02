Левандовски забил 34 гола в клубных турнирах – это его самый результативный сезон в «Барселоне»
Роберт Левандовски проводит самый результативный сезон в составе «Барселоны».
Форвард забил «Реал Сосьедад» на 60-й минуте игры 26-го тура Ла Лиги.
Теперь на счету 36-летнего поляка 34 гола на клубном уровне с начала сезона. В чемпионате у него 21 мяч, в Лиге чемпионов – 9, в Кубке Испании – 3, в Суперкубке Испании – 1.
В прошлом сезоне Левандовски забил 26 раз, в позапрошлом – 33. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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