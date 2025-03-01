Агент Тюкавина: «Свои 15 голов Костя точно забьет – это планка минимум. Если больше, то вообще будет прекрасно. К сезону готов»
Агент Константина Тюкавина высказался о подготовке форварда ко второй части сезона.
«Жду, что Костя с первых же матчей выйдет заряженным и будет сходу забивать.
Уверен, свои 15 голов он точно забьет – это планка минимум. Если больше, то вообще будет прекрасно. К сезону готов», – сказал Алексей Сафонов.
В осенней части сезона Мир РПЛ нападающий «Динамо» провел 18 матчей и забил 7 голов. Подробную статистику Тюкавина можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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