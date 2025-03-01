Агент Тюкавина: «Свои 15 голов Костя точно забьет – это планка минимум. Если больше, то вообще будет прекрасно. К сезону готов»

Агент Константина Тюкавина высказался о подготовке форварда ко второй части сезона.

«Жду, что Костя с первых же матчей выйдет заряженным и будет сходу забивать.

Уверен, свои 15 голов он точно забьет – это планка минимум. Если больше, то вообще будет прекрасно. К сезону готов», – сказал Алексей Сафонов .

В осенней части сезона Мир РПЛ нападающий «Динамо » провел 18 матчей и забил 7 голов. Подробную статистику Тюкавина можно найти здесь .