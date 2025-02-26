Агент Тюкавина про «Спартак»: «Костя сразу обозначил, что туда не пойдет»

Агент Константина Тюкавина сообщил, что форвард отказался переходить в «Спартак».

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал «Матч ТВ», что во время работы в московском клубе хотел усилить состав нападающим «Динамо ».

«Какой-то интерес был со стороны «Спартака», но конкретных переговоров не было.

Абаскаль сейчас может говорить все что угодно, что может возглавить сборную России или что-то еще. При нем у «Спартака» было три состава.

У нас спросили: «Вы готовы пойти в «Спартак»? Костя сразу обозначил, что туда он не пойдет», – заявил агент Алексей Сафонов .