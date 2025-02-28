Личка о Тюкавине: «У него нет спада, Константин не потерял своего мастерства. Чуть-чуть занервничал, когда не получалось забить в начале сезона. Были матчи без голов, где сыграл хорошо»

Марцел Личка высказался об игре Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.

– В прошлом сезоне Тюкавин стал лучшим игроком РПЛ, сейчас пока в числе претендентов не фигурирует. Почему?

– В начале сезона у него не получалось забить, и он чуть-чуть занервничал из-за этого. Я ему сказал: «Помнишь, ты не забивал в прошлом сезоне 11 матчей? А в итоге финишировал на втором месте среди бомбардиров, признали лучшим». Пусть не забиваешь, но старайся работать для команды – придержать мяч, отдать передачу.

Были игры без голов, где он сыграл хорошо. С «Краснодаром», например, где с его пасов должны были забивать другие. Но мы проиграли, а в таком случае никто не обращает внимания, как ты выглядел. Уступили, не забил – высоких оценок не заслужишь.

Для меня Тюкавин вообще ничего не потерял из своего мастерства, у него нет спада. А в последнем туре перед отпуском забил два сам и сделал ассист Карраскалю. Уверен, что весной все будет в порядке.

– То есть не согласны с теми критиками, которые считали, что звание лучшего в прошлом сезоне могло вскружить голову?

– Нет. Может быть, в самом начале сезона эти разговоры: я много бегаю, мне не дают передач... Но в целом ничего такого.

С передачами так: сделал десять открываний, не получил мяч – делай одиннадцатое. А на двенадцатом получишь и забьешь. Нельзя останавливаться, думать, что не получил десять раз, как плохо.

С негативными мыслями и до апреля не забьешь. Надо всегда смотреть позитивно, только вперед. Верить в себя и работать. Залетит какой-то случайный гол, и дальше пойдет удачная серия, – сказал главный тренер «Динамо ».

В этом сезоне Тюкавин провел 18 матчей в Мир РПЛ, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Подробная статистика форварда доступна по ссылке .