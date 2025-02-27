Мотта о вылете «Юве» из Кубка Италии: «Мне стыдно за увиденное, освиставшие нас фанаты еще были добры. Не хватило настроя. Виноват, что я не смог объяснить важность игры»

Тиаго Мотта взял на себя ответственность за вылет «Ювентуса» из Кубка Италии.

Вчера туринский клуб дома уступил «Эмполи » (1:1, пенальти – 2:4) и покинул турнир на стадии 1/4 финала.

«Этому нет объяснения. Безусловно, это моя вина. Мне стыдно наблюдать за такой игрой своей команды. Не хватило такой элементарной вещи, как отношение. Мне стыдно, такому невозможно найти оправдания. В первом тайме мы 20 раз отдавали передачи на вратаря и останавливались, когда теряли мяч. Я приношу свои извинения, люди на стадионе были добры к нам. Надеюсь, мои игроки чувствуют то же самое.

Этот матч был очень важен для нас. Я никогда не критиковал команду, даже работая в других клубах, потому что отношение к игре всегда было соответствующим. Теперь его не хватило, а это для меня самое главное. Мне стыдно за то, что я увидел от своей команды. Это моя ответственность, потому что я не смог донести важность этого матча.

Наша команда не может позволить себе создавать так мало моментов. Без настроя нельзя двигаться вперед ни в футболе, ни по жизни. Никогда не видел, чтобы кто-то играл так, как мы в первом тайме. Прежде всего я критикую не игроков, а самого себя.

Я уважаю публику [освиставшую нас], они еще были добры ко всем нам. С таким отношением «Ювентус» заслуживал гораздо худшего, чем то, что мы испытали сегодня. Для такой команды, как наша, главное – побеждать, но сегодня этого не было. Мы полностью провалили матч», – сказал главный тренер «Ювентуса ».