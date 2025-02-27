Джунтоли об увольнении Мотты: «Это не обсуждается. Мы верим в проект «Юве», он принесет успех в будущем. Мы на правильном пути, вчерашний матч был почти необъясним»
Ранее туринский клуб вылетел из Кубка Италии. Команда Мотты дома уступила «Эмполи» (1:1, пенальти – 2:4) и покинула турнир на стадии 1/4 финала.
«Мы верим в проект, который стартовал этим летом, который создает ценность, предоставляя возможности многим молодым игрокам. Мы уверены, что он принесет нам большое удовлетворение в будущем. [Увольнение] Мотты не обсуждается.
Вчерашний матч был почти необъясним, потому что мы одержали 4 победы подряд в Серии А. Так что мы были разочарованы и расстроены.
Однако мы по-прежнему убеждены, что проект на правильном пути. Многочисленные травмы усугубили трудности, но мы знаем, что находимся на верном пути, и верим, что он принесет успех в будущем», – сказал спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли Sky Sport Italia.
Мотта о вылете «Ювентуса» из Кубка Италии от «Эмполи»: «Мне стыдно, надеюсь, что игрокам тоже. Мы достигли дна»
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