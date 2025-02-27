Мбаппе возобновил тренировки с «Реалом». Форвард пропустил матч против «Сосьедада» после удаления зуба
Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам в «Реале» после проблемы с зубом.
26-летний форвард сборной Франции 25 февраля пропустил тренировку «Мадрида» после удаления зуба, а 26-го не был включен в заявку на первый матч 1/2 финала против «Реал Сосьедад» (1:0).
Сегодня Мбаппе возобновил занятия с первой командой, которая приступила к подготовке к субботнему матчу Ла Лиги против «Бетиса».
Подробная статистика выступлений Килиана доступна здесь.
Фото: realmadrid.com
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Chiringuito TV
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