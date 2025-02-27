Мбаппе возобновил тренировки с «Реалом». Форвард пропустил матч против «Сосьедада» после удаления зуба

Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам в «Реале» после проблемы с зубом.

26-летний форвард сборной Франции 25 февраля пропустил тренировку «Мадрида » после удаления зуба, а 26-го не был включен в заявку на первый матч 1/2 финала против «Реал Сосьедад» (1:0).

Сегодня Мбаппе возобновил занятия с первой командой, которая приступила к подготовке к субботнему матчу Ла Лиги против «Бетиса ».

Подробная статистика выступлений Килиана доступна здесь .

Фото: realmadrid.com