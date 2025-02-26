Мбаппе, Куртуа, Вальверде и Вальехо не попали в заявку «Реала» на матч с «Сосьедадом». У Килиана «выдался тяжелый вечер» из-за боли после удаления зуба
Килиан Мбаппе и Тибо Куртуа пропустят ближайший матч «Реала».
Мадридский клуб опубликовал заявку на игру против «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании.
В нее не вошли нападающий Килиан Мбаппе, вратарь Тибо Куртуа, полузащитник Федерико Вальверде и защитник Хесус Вальехо. У последнего была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра.
Журналист The Athletic Гильермо Раи пишет, что у французского форварда «выдался тяжелый вечер» из-за боли, вызванной удалением зуба. Главный тренер команды Карло Анчелотти по согласованию с клубом решил предоставить ему отдых.
Матч «Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид» состоится сегодня, 26 февраля, и начнется в 23:30 по московскому времени.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости