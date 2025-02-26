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  • Мбаппе, Куртуа, Вальверде и Вальехо не попали в заявку «Реала» на матч с «Сосьедадом». У Килиана «выдался тяжелый вечер» из-за боли после удаления зуба
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Мбаппе, Куртуа, Вальверде и Вальехо не попали в заявку «Реала» на матч с «Сосьедадом». У Килиана «выдался тяжелый вечер» из-за боли после удаления зуба

Килиан Мбаппе и Тибо Куртуа пропустят ближайший матч «Реала».

Мадридский клуб опубликовал заявку на игру против «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании. 

В нее не вошли нападающий Килиан Мбаппе, вратарь Тибо Куртуа, полузащитник Федерико Вальверде и защитник Хесус Вальехо. У последнего была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра.

Журналист The Athletic Гильермо Раи пишет, что у французского форварда «выдался тяжелый вечер» из-за боли, вызванной удалением зуба. Главный тренер команды Карло Анчелотти по согласованию с клубом решил предоставить ему отдых. 

Матч «Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид» состоится сегодня, 26 февраля, и начнется в 23:30 по московскому времени. 

Мбаппе из-за удаления зуба пропустил тренировку «Реала»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
logoРеал Мадрид
logoТибо Куртуа
logoХесус Вальехо
logoЛа Лига
logoФедерико Вальверде
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Сосьедад
logoКарло Анчелотти
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