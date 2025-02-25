Вальверде не сыграет с «Сосьедадом» из-за проблем с бедром. Мбаппе не тренировался с командой сегодня

Федерико Вальверде пропустит следующий матч.

В среду «Реал» сыграет с «Реал Сосьедад » в первом матче полуфинала Кубка Испании.

Как сообщает Marca, уругваец не примет участие в игре. Вальверде уже более месяца испытывает проблемы с двуглавой мышцей бедра – с матча Кубка против «Сельты» 16 января. Игрок продолжает восстановление, готовясь к матчу против «Бетиса» в воскресенье и к мадридскому дерби в Лиге чемпионов на следующей неделе.

Кроме того, Килиан Мбаппе сегодня не тренировался с командой.