Вальверде не сыграет с «Сосьедадом» из-за проблем с бедром. Мбаппе не тренировался с командой сегодня
Федерико Вальверде пропустит следующий матч.
В среду «Реал» сыграет с «Реал Сосьедад» в первом матче полуфинала Кубка Испании.
Как сообщает Marca, уругваец не примет участие в игре. Вальверде уже более месяца испытывает проблемы с двуглавой мышцей бедра – с матча Кубка против «Сельты» 16 января. Игрок продолжает восстановление, готовясь к матчу против «Бетиса» в воскресенье и к мадридскому дерби в Лиге чемпионов на следующей неделе.
Кроме того, Килиан Мбаппе сегодня не тренировался с командой.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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