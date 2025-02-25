Мбаппе из-за удаления зуба пропустил тренировку «Реала»

Килиан Мбаппе пропустил сегодняшнюю тренировку «Реала».

Как сообщили RMC Sport в мадридском клубе, французский нападающий накануне удалил зуб и по этой причине не участвовал в тренировке с командой.

Неизвестно, сыграет ли Мбаппе в завтрашнем матче Кубка Испании с «Сосьедадом ».

В нынешнем сезоне Ла Лиги Мбаппе забил 17 голов и отдал 3 ассиста в 23 матчах. Его подробная статистика здесь.