Мбаппе из-за удаления зуба пропустил тренировку «Реала»
Килиан Мбаппе пропустил сегодняшнюю тренировку «Реала».
Как сообщили RMC Sport в мадридском клубе, французский нападающий накануне удалил зуб и по этой причине не участвовал в тренировке с командой.
Неизвестно, сыграет ли Мбаппе в завтрашнем матче Кубка Испании с «Сосьедадом».
В нынешнем сезоне Ла Лиги Мбаппе забил 17 голов и отдал 3 ассиста в 23 матчах. Его подробная статистика здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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