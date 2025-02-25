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  • Анчелотти о Мбаппе: «В «Реал» перешел один из лучших футболистов мира, но уровень эго в раздевалке не изменился, там хорошая атмосфера»
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Анчелотти о Мбаппе: «В «Реал» перешел один из лучших футболистов мира, но уровень эго в раздевалке не изменился, там хорошая атмосфера»

Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, что в раздевалке «Реала» нет эго.

«У нас хорошая атмосфера в раздевалке. 

Килиан Мбаппе пришел к нам с хорошим отношением, скромностью, улучшил атмосферу. Уровень уверенности серьезно вырос, ведь к нам перешел один из лучших футболистов мира, а уровень эго вообще не изменился.

Мы потеряли важные элементы в плане игроков как личностей, Начо, Крооса, Карвахаля, но это должно быть компенсировано другими футболистами.

Постепенно молодые футболисты, такие как Камавинга, Тчуамени, Вальверде, Вини, Родриго,  должны взять на себя более заметную роль в этом отношении», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoКарло Анчелотти
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
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