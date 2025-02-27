«Европа будет шелковая у американцев через месяц-два, будут делать, что Трамп скажет. На 99% уверен, скоро Россия вернется в еврокубки». Валерий Овчинников про бан
«На 99% уверен, что скоро Россия вернется в еврокубки. Очень даже в этом уверен. Через месяц-два у американцев вся Европа будет шелковая. Будут делать, что Трамп скажет.
МОК уже выступил, чтобы сборная России участвовала на зимней Олимпиаде. Штатники и Европа – это одно и то же. Руководители у них – американцы, а власть у них сменилась.
Вот недавно товарищи американцы нам официально объяснили, что оказывается у нас точно есть только мужской и женский гендеры. Может, после этого и в еврокубках появятся наши клубы, и сборная России появится во всех турнирах.
Вот Карпин ушел из «Ростова», значит, у сборной открывается перспектива участвовать в международных отборочных турнирах, а у клубов – еврокубки. Только это может сподвигнуть сосредоточиться на сборной России», – сказал бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Овчинников.
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