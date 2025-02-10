«Трамп может повлиять на возвращение России в мировой спорт или решение о допуске к ЧМ. Он делает такие шаги, о которых и подумать никто не мог». Депутат Свищев о президенте США

Дмитрий Свищев считает, что Дональд Трамп может повлиять на допуск России к ЧМ-2026.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил : «Трамп – фактор в мировой политике. Посмотрим, только время покажет, как он повлияет на спорт».

«Это однозначно. Посмотрите, как он переворачивает историю. Американский президент делает такие шаги, о которых раньше и подумать никто не мог. А сейчас видите, человек все это делает.

Дональд – это политик и бизнесмен в одном лице. Уверен, что Трамп может косвенно или прямо повлиять на возвращение России в мировой спорт или решение ФИФА о допуске российской сборной на чемпионат мира 2026 года в США», – сказал депутат Госдумы.