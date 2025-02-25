Вячеслав Колосков: «В 2025-м Россия никуда не вернется. У Зеленского вчера собрался весь русофобский бомонд, голосуют их представители, а не Трамп. Позиция Америки никакого отношения к УЕФА не имеет»

Вячеслав Колосков уверен, что Россия не будет допущена к турнирам в этом году.

– На фоне заявлений Трампа и переговоров с США можно ли ждать, что сборную России по футболу вернут на международные соревнования в 2025 году?

– В 2025 году она никуда не вернется, это однозначно. Что касается Трампа, то он сам говорит, что он за океаном. А вот у Зеленского вчера собрался весь антироссийский и русофобский бомонд. И голосуют именно их представители, а не Трамп.

Позиция Трампа и Америки никакого отношения к УЕФА не имеет. К сожалению, пока там превалируют антироссийские настроения, – сказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков .