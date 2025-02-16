Вячеслав Колосков: «Разговор Путина с Трампом никак не влияет на возвращение России в мировой футбол. Никто не обещал сразу отменить санкции»

Вячеслав Колосков высказался о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.

Напомним, 12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор.

«Разговор Путина с Трампом никак не влияет на возвращение России в мировой футбол! Абсолютно никакого отношения одно к другому не имеет! Абсолютно! Это совершенно разные вещи.

Во-первых, никто не обещал сразу отменить санкции. Не надо думать, что после одного звонка все сразу изменится. Ничего пока не изменится. После завершения конфликта на Украине будет разговор о допуске российских команд к международным турнирам», – заявил почетный президент РФС.