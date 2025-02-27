  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Непомнящий про Мостового: «Он не знает, что такое тренерство. Александр – выдающийся футболист, но это разные профессии»
20

Непомнящий про Мостового: «Он не знает, что такое тренерство. Александр – выдающийся футболист, но это разные профессии»

Валерий Непомнящий считает, что Александр Мостовой не знает работу тренера.

– Главный критик иностранных тренеров РПЛ сейчас – Александр Мостовой. Он удивляется, что ему не дают работать, а иностранцам – дают.

– Что касается Мостового, то для меня его позиция не совсем понятна. Он же нигде не пробовал работать тренером, не знает эту профессию изнутри.

Профессии тренера нельзя научиться, тренером становятся. Это мое мнение. Для того, чтобы становление произошло, нужно пройти определенные этапы.

Мостовой – действительно выдающийся футболист, но он не знает, что такое тренерство, и имеет на это полное право. Не все великие футболисты становились великими тренерами – это разные профессии, – заявил бывший тренер сборной Камеруна и российских клубов Непомнящий.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Непомнящий
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мостовой: «Я футбольный царь, а Овечкин – хоккейный король. Он побьет рекорд Гретцки, не сомневаюсь»
11827 февраля, 13:59
Мостовой об уходе Карпина из «Ростова» ради сборной: «Чушь. Бруней, Замбия, Вьетнам – это те команды, к которым нужно серьезно готовиться. Смешно просто»
2826 февраля, 09:27
Мостовой об уходе Карпина: «Он подставил «Ростов». Смысл был соглашаться на сборную и через 2,5 года уйти из клуба? Для чего? Чтобы сосредоточиться на матчах с Таиландом, Монголией, Кореей?»
8425 февраля, 13:53
Мостовой о желании Абаскаля возглавить сборную России: «Убегу, если какой‑то намек на это есть. Слышите мой смех? Если бы футбольный человек такое сказал, было бы можно понять»
4525 февраля, 08:52
Мостовой об иностранных судьях в РПЛ: «Что нового они привезут? Новые правила? Мяч другого размера? Основная проблема в том, что большинство из них в футбол не играли»
8824 февраля, 14:19
Главные новости
Асенсио сделал дубль в 2 из 3 последних игр за «Астон Виллу». Рэшфорд трижды ассистировал ему
13вчера, 22:13
Амориму бывает стыдно за игру «МЮ»: «Бывает сложно найти много плюсов. Иногда мы нервничаем и теряемся после гола, и дело не в тактике, а в том, что у футболистов в головах»
10вчера, 21:50
У «Баварии» 9 побед и ничья в 10 последних матчах Бундеслиги, общий счет – 30:8
17вчера, 21:33
Чемпионат Германии. «Бавария» победила «Штутгарт», «Байер» сыграет с «Айнтрахтом» в субботу
6вчера, 21:30
«Бавария» одержала волевую победу над «Штутгартом» – 3:1. Олисе, Горетцка и Коман забили по голу
21вчера, 21:29
«Аль-Наср» проиграл 2 из 3 последних матчей в саудовской лиге и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на 9 очков. У Роналду один гол за три недели
41вчера, 21:25
Бирет сделал 3 хет-трика в 10 играх после трансфера в «Монако»
26вчера, 21:15
Стэн Коллимор: «Через 30 лет новый Трамп под кислотой оскорбит главу Китая или Индии, и все это очень плохо кончится. Помните, нам казалось, что хуже Буша-младшего в США уже не будет?»
53вчера, 21:12
Аморим заявил, что Гарначо оплатит игрокам «МЮ» ужин. Вингер ушел в раздевалку сразу после замены в игре с «Ипсвичем»
21вчера, 20:37
Мостовой о Карпине: «Все разборы в «Спартаке» начинались с него: «Валера, ты куда бежишь?» Он прошел через адский труд, чтобы добиться всего. Видимо, его природа не наградила так, как других»
41вчера, 20:27
Ко всем новостям
Последние новости
Компани о 3:1 с «Штутгартом»: «Они играли лучше в начале, а «Бавария» прибавляла по ходу игры. Мы показали сильный характер»
31 минуту назад
Бирет набрал 14 очков за хет-трик «Реймсу». У нападающего «Монако» 10 голов в 7 последних турах Лиги 1
4вчера, 22:20Фэнтези
Чемпионат Испании. «Вальядолид» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барселона» примет «Сосьедад» Захаряна в воскресенье
16вчера, 22:02
Мостовой о «Спартаке»: «Прежде чем брать Абаскаля, нужно было спросить у людей футбольных, кто это и что это. Спросили бы Мостового – Абаскаля вообще не было бы»
16вчера, 21:59
Кубок Англии. 1/8 финала. «Вилла» принимает «Кардифф», «Ман Сити» сыграет с «Плимутом» в субботу, «МЮ» – с «Фулхэмом» в воскресенье
8вчера, 20:00Live
Чемпионат Италии. «Фиорентина» обыграла «Лечче», «Наполи» и «Интер» сыграют в субботу, «Милан» с «Лацио» – в воскресенье, «Ювентус» и «Верона» – в понедельник
7вчера, 21:45
Чемпионат Франции. «Монако» Головина разгромил «Реймс», «ПСЖ» Сафонова и «Гавр» Кузяева проведут матчи в субботу, «Марсель» – в воскресенье
6вчера, 21:37
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Орубе», «Аль-Хилаль» Малкома уступил «Аль-Ахли»
5вчера, 21:13
Тео Бонгонда: «Аниме – это мой мир. В Европе любовь к манге и аниме повсюду, я вырос на этом»
2вчера, 18:21Кино
Хавбека «Леона» Фонсеку похитили в Мексике по пути на тренировку и бросили в поле спустя два часа. Угнанную у уругвайца машину нашли в нескольких километрах
1вчера, 18:05