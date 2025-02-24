  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой об иностранных судьях в РПЛ: «Что нового они привезут? Новые правила? Мяч другого размера? Основная проблема в том, что большинство из них в футбол не играли»
87

Мостовой об иностранных судьях в РПЛ: «Что нового они привезут? Новые правила? Мяч другого размера? Основная проблема в том, что большинство из них в футбол не играли»

Александр Мостовой высказался о приглашении иностранных судей в Россию.

Ранее стало известно, что РФС пригласит судей из Саудовской Аравии и Беларуси для работы на матчах Мир РПЛ.

«От перемены мест слагаемых сумма не меняется. На какой‑то финальный матч можно пригласить иностранного судью, который будет независимым. Но опять же, сколько раз мы видели, как судьи чудят в иностранных чемпионатах, но правила для всех одинаковы.

Основная проблема в том, что большинство судей в футбол‑то и не играли. Что нового привезут нам иностранные судьи из Беларуси, Саудовской Аравии? Новые правила? Мяч другого размера? Пригласит РФС этих судей, а наши чем заниматься будут?» – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoМатвей Сафонов
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мостовой: «99% судей не играли в футбол – ключевая проблема. Смешно, как в программах разбирают эпизоды – ну как вы не видите элементарных вещей!»
6813 декабря 2024, 09:30
Мостовой о судьях: «Они ошибаются, потому что 99% в футбол не играли. Коррупция была всегда – во времена нашей карьеры, до и после, в СССР»
4328 ноября 2024, 16:32
Мостовой о коррупции: «В большом футболе без этого не существует ничего. Все сталкивались с этим»
1726 ноября 2024, 16:30
Александр Мостовой: «Проблема судей в том, что 98% из них не играли в футбол, они просто не знают нюансов. Определяют по тому, что написано»
8624 ноября 2024, 15:09
Мостовой о пенальти «Ахмата» в игре с «Крыльями»: «Беспредел, вы разбираетесь в футболе-то немножко? Там вообще ничего не было – игрок прокидывает мяч, сам попадает в защитника и падает»
5724 ноября 2024, 13:51Фото
Главные новости
Микель Артета: «Только через мой труп «Арсенал» перестанет думать о борьбе за титул АПЛ. Мы сделаем все возможное, чтобы исправить положение»
911 минут назад
Радимову предлагали возглавить «Ростов» зимой. Экс-хавбек «Зенита» отказался по личным причинам (Иван Карпов)
812 минут назад
Джонатан Альба возглавил «Ростов». Испанец входил в штаб Карпина с 2018 года
2730 минут назад
Карпин об уходе из «Ростова»: «Мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны – сборной России. Хочу принести извинения тем, чьи надежды и ожидания я не оправдал»
9942 минуты назад
«Ростов» объявил об уходе Карпина: «Непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России»
17252 минуты назад
Игры и тесты про спорт – теперь в отдельном разделе на Спортсе’‘. Заходите и залипайте!
54 минуты назад
Лахиялов о «Спартаке» и «Зените»: «РФС должен иметь право вето на трансферы – трата 12 млрд рублей двумя клубами нецелесообразна в нынешнее время. Надеюсь, «Краснодар» станет чемпионом»
4155 минут назад
Анчелотти о «Реале»: «Учитывая абсурдный календарь, наши дела идут очень хорошо. За 50 дней мы сыграли 17 матчей – невероятно, нам нужен отдых»
18сегодня, 12:54
У Захаряна травма прямой мышцы бедра. Хавбек «Сосьедада» в воскресенье впервые в сезоне вышел в старте и забил
32сегодня, 12:53
Бабаев о срыве трансфера Лоррана в ЦСКА: «Рабочая ситуация, стороны пытались защитить свои интересы. Проблемы с МРТ? Это неправда»
3сегодня, 12:43
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой об уходе Карпина: «Он подставил «Ростов». Смысл был соглашаться на сборную и через 2,5 года уйти из клуба? Для чего? Чтобы сосредоточиться на матчах с Таиландом, Монголией, Кореей?
1 минуту назад
Слот о Салахе: «Если «Ливерпуль» что-то выиграет, его шансы на «Золотой мяч» сильно вырастут. Он должен показывать тот же уровень, что и последние 7-8 месяцев»
525 минут назад
Карпин покидает пост тренера «Ростова». Договор расторгнут по соглашению сторон («РБ Спорт»)
1753 минуты назад
Канищев о «Зените»: «У легионеров одна мотивация – деньги. Говорить, что мотивация иностранцев – в год столетия «Зенита» осчастливить Ленинград очередным чемпионством, не совсем правильно»
10сегодня, 12:39
Вальверде не сыграет с «Сосьедадом» из-за проблем с бедром. Мбаппе не тренировался с командой сегодня
2сегодня, 11:44
Акинфеев о новой базе ЦСКА: «Макет сделан по европейским стандартам. Совершенная инфраструктура, елки, пляж. Наверное, половина команды будет оставаться, чтобы позагорать»
10сегодня, 11:16
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Холуд», «Аль-Наср» Роналду сыграет в гостях с «Аль-Вахдой»
2сегодня, 11:14
«Сегодня 26 лет нашим вратарям!» «ПСЖ» поздравил Сафонова и Доннарумму с днем рождения
7сегодня, 10:49
Ван Дейк об остатке сезона: «Если «Ливерпуль» сделает «Энфилд» пугающим для соперника, это поможет и команде, и болельщикам. Большую часть чемпионата нам это удавалось»
3сегодня, 10:39
Вячеслав Колосков: «В 2025-м Россия никуда не вернется. У Зеленского вчера собрался весь русофобский бомонд, голосуют их представители, а не Трамп. Позиция Америки никакого отношения к УЕФА не имеет»
19сегодня, 10:26