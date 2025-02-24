Мостовой об иностранных судьях в РПЛ: «Что нового они привезут? Новые правила? Мяч другого размера? Основная проблема в том, что большинство из них в футбол не играли»

Александр Мостовой высказался о приглашении иностранных судей в Россию.

Ранее стало известно , что РФС пригласит судей из Саудовской Аравии и Беларуси для работы на матчах Мир РПЛ .

«От перемены мест слагаемых сумма не меняется. На какой‑то финальный матч можно пригласить иностранного судью, который будет независимым. Но опять же, сколько раз мы видели, как судьи чудят в иностранных чемпионатах, но правила для всех одинаковы.

Основная проблема в том, что большинство судей в футбол‑то и не играли. Что нового привезут нам иностранные судьи из Беларуси, Саудовской Аравии? Новые правила? Мяч другого размера? Пригласит РФС этих судей, а наши чем заниматься будут?» – сказал бывший полузащитник сборной России.