Мостовой об уходе Карпина из «Ростова» ради сборной: «Чушь. Бруней, Замбия, Вьетнам – это те команды, к которым нужно серьезно готовиться. Смешно просто»
Александр Мостовой высказался об уходе Валерия Карпина из «Ростова».
Вчера специалист покинул пост главного тренера ростовского клуба. Это объяснили необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.
«Заявление Карпина – просто чушь, это смешно. Уходить из «Ростова» ради сборной сейчас, зачем? Мы играем только товарищеские игры, и то – посмотрите на уровень соперников. Бруней, Замбия, Вьетнам – это те команды, к которым нужно серьезно готовиться, ну смешно просто.
Получается так, будто он просто подставил «Ростов». Некрасиво получилось», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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