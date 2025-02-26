Мостовой об уходе Карпина из «Ростова» ради сборной: «Чушь. Бруней, Замбия, Вьетнам – это те команды, к которым нужно серьезно готовиться. Смешно просто»

Александр Мостовой высказался об уходе Валерия Карпина из «Ростова».

Вчера специалист покинул пост главного тренера ростовского клуба. Это объяснили необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.

«Заявление Карпина – просто чушь, это смешно. Уходить из «Ростова » ради сборной сейчас, зачем? Мы играем только товарищеские игры, и то – посмотрите на уровень соперников. Бруней, Замбия, Вьетнам – это те команды, к которым нужно серьезно готовиться, ну смешно просто.

Получается так, будто он просто подставил «Ростов». Некрасиво получилось», – сказал бывший полузащитник сборной России.