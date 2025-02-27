Эндрик забил «Сосьедаду» в Кубке Испании. У форварда «Реала» 4 гола в 3 матчах турнира
Эндрик забил за «Реал» в Кубке Испании.
Нападающий открыл счет после паса Джуда Беллингема на 19-й минуте полуфинального матча с «Реал Сосьедад».
В нынешнем розыгрыше Кубка на счету Эндрика 4 гола в 3 матчах. Во всех турнирах в составе «Реала» бразилец отметился 6 голами.
Со статистикой 18-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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