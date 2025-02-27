Эндрик забил «Сосьедаду» в Кубке Испании. У форварда «Реала» 4 гола в 3 матчах турнира

Эндрик забил за «Реал» в Кубке Испании.

Нападающий открыл счет после паса Джуда Беллингема на 19-й минуте полуфинального матча с «Реал Сосьедад ».

В нынешнем розыгрыше Кубка на счету Эндрика 4 гола в 3 матчах. Во всех турнирах в составе «Реала» бразилец отметился 6 голами.

Со статистикой 18-летнего форварда можно ознакомиться здесь .