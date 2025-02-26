«Реал Сосьедад» – «Реал». Эндрик, Гюлер, Винисиус и Беллингем играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
«Реал» сыграет в гостях с «Сосьедадом» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:30 по московскому времени.
Испания. Кубок 26 февраля 20:30
ПолуфиналРеале Арена
До матча
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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