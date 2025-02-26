«Манчестер Юнайтед» пропустил первым в 7 из 10 последних матчей.

Полузащитник «Ипсвича » Джейден Филоджин-Байдейс на 4-й минуте открыл счет в гостевом матче 27-го тура АПЛ против «МЮ ». Это первый гол 23-летнего англичанина в Премьер-лиге в этом сезоне, первую часть которого он провел в «Астон Вилле».

Таким образом, лишь в трех из десяти последних матчей «Юнайтед » забивал первым – «Рейнджерс» (2:1), «Фулхэму» (1:0) и ФКСБ (2:0).

А первым «МЮ» пропускал от «Саутгемптона» (3:1), «Брайтона» (1:3), «Кристал Пэлас» (0:2), «Лестера» (2:1), «Тоттенхэма» (0:1) и «Эвертона» (2:2).

Отметим, что во всех матчах, когда «МЮ» пропускал первым, место в воротах занимал Андре Онана . В двух матчах Лиги Европы, когда клуб не пропускал, голкипером был Алтай Байындыр .

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.