Джон Стоунз: «Пеп показал мне футбол в совершенно ином понимании. Он здорово умеет увлечь»

Джон Стоунз: Пеп показал мне футбол в совершенно ином понимании.

Джон Стоунз высоко отозвался о качествах тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

В воскресенье Гвардиола проведет 1000-й матч в роли тренера – против «Ливерпуля».

«В свой первый день [в «Ман Сити» ] я думал, что знаю футбол, но это было не так. Этот парень [Гвардиола] научил меня и показал игру в совершенно ином свете и понимании.

Он находится на этой волне каждый день на тренировках и хочет большего, и, думаю, это формирует и развивает менталитет победителя, стремящегося к лучшему и большему. Он требует от нас этого каждый день, и его послужной список говорит сам за себя, как и имена игроков, с которыми он работал.

Я рассказываю людям, что когда он говорит, он здорово умеет увлечь, заставить тебя чувствовать и верить. Он говорит как раз то, что надо – и ты полностью погружаешься в него: в то, что он говорит, как он это говорит, когда он это говорит — во все эти вещи.

Это продолжается уже 10 лет — ежедневные встречи, разборы матчей. Это трудно описать», – сказал защитник «Манчестер Сити».