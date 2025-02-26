Селюк про уход Карпина из «Ростова»: «Более гнусного поступка не представить, капитан с тонущего корабля не бежит. Версия про сборную – ерунда»

Дмитрий Селюк раскритиковал Валерия Карпина за уход из «Ростова».

Главный тренер сборной России ушел из «Ростова» за несколько дней до возобновления Мир РПЛ. Клуб так объявил об этом: «Непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России».

«Странная история с Карпиным – поигрался на солнышке в Эмиратах и вдруг в одночасье решил уйти из «Ростова». Если бы его что-то не устраивало, если бы были какие-то финансовые проблемы, то ушел бы раньше.

Возьмите Артигу – денег у клуба нет, их банят, клуб в коллапсе. Но вне зависимости от ситуации Франк – в «Химках». Капитан с тонущего корабля не бежит.

А версия про сборную – чистая ерунда, не выдерживает никакой критики. Если Карпин решил в сборную уйти за пару дней до начала чемпионата, то более гнусного поступка не представить.

При этом он уходит, продав за 7 миллионов Глебова (в московское «Динамо» – Спортс’‘). Если Карпин решил заранее уйти и при этом отдохнуть в Дубае за счет клуба, наверняка с семьей, а после взять и уйти, то это сомнительное решение», – сказал футбольный агент Селюк .

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