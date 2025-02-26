Гурцкая о причинах ухода Карпина из «Ростова»: «Усталость. Плюс, если думает работать в клубе, надо хвост отрубить. Может, и сборная тоже»
Тимур Гурцкая прокомментировал уход Валерия Карпина из «Ростова».
Вчера главный тренер сборной России покинул клуб. Он работал в «Ростове» с 19 декабря 2017 года, прервавшись на полгода в 2021-м.
«Для меня это усталость. Плюс, если Георгич думает о работе в клубе, ему надо этот хвост отрубить когда-нибудь – чтобы не шла параллель, что он из «Ростова» куда-то переходит.
Сейчас все совпало идеально, будет пауза, он сможет передохнуть, завершается огромный семилетний цикл в Ростове. Сборная? Не знаю, может, сборная в сентябре вернется. Может, и это тоже», – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая.
Карпин в «Ростове» – топ-работа. Ноль титулов – не проблема
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
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