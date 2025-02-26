«Карпин и его штаб продолжат работу в сборной России согласно действующему до июля 2028-го контракту». РФС о тренере

В РФС заявили о продолжении работы Валерия Карпина в сборной России.

Вчера «Ростов» объявил об уходе специалиста с поста главного тренера клуба. Супруга Карпина Дарья объяснила его уход общей усталостью и концентрацией на работе в сборной.

В РФС подчеркнули, что главный тренер сборной России продолжает работу после ухода из «Ростова ».

«Валерий Карпин и его штаб продолжат работу в сборной России согласно действующему до июля 2028 года контракту», – сообщили в службе коммуникаций РФС .

Карпин точно ушел из «Ростова» ради сборной?