Президент «Ростова» опроверг, что вслед за Карпиным клуб покинет спортивный директор Рыскин: «Информация не соответствует действительности»

В «Ростове» опровергли информацию об уходе спортивного директора.

Ранее «Матч ТВ» сообщил , что после отставки Валерия Карпина клуб с высокой долей вероятности покинет и Алексей Рыскин, поскольку главный тренер и спортивный директор «Ростова» планировали уйти вместе.

«Информация о том, что Алексей Рыскин может покинуть «Ростов» вслед за Валерием Карпиным, не соответствует действительности», – сказал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

В первом матче после рестарта Мир РПЛ «Ростов» сыграет с «Динамо» – игра пройдет в воскресенье, 2 марта. После первой части сезона команда занимает 7-е место в таблице, набрав 26 очков в 18 турах.