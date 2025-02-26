Рыскин об уходе Карпина: «Мы это обсуждали и были готовы, расстались друзьями. Проект «Ростова» глобально менять не будем, важно опираться на своих молодых игроков, развивать академию»
– Стало ли неожиданностью решение Карпина и чем оно, на ваш взгляд, вызвано?
– Нет, не стало. Мы это обсуждали, понимали, что рано или поздно этот момент наступит, и были готовы. Момент мог наступить чуть раньше или чуть позже, Валерий Георгиевич принял решение, клуб был готов к этому. Если бы уход тренера состоялся летом, это бы ситуацию не сильно поменяло.
Что касается причин такого решения, то о них тренер рассказал на официальных ресурсах клуба, и кроме того, о возможном уходе и причинах этого решения он ранее говорил в интервью. Все и всё знали. А клуб был к этому готов.
– Есть ли договоренность с главным тренером сборной о сотрудничестве в какой-то роли?
– Мы расстались друзьями, продолжаем общаться. Карпин пообещал, что как будет возможность, как будет подходящий матч – он обязательно приедет в Ростов, чтобы посмотреть за игрой с трибун стадиона.
– Насколько велико доверие к Альбе? Клуб рассматривает других кандидатов на следующий сезон?
– Это осознанное, не спонтанное решение. Мы обсуждали несколько вариантов, остановились на Альбе. Виктор Савельевич Онопко будет его первым помощником.
– Как в связи с переменами на посту главного тренера поменяется спортивный проект клуба?
– Спортивный проект глобально менять не будем. Считаем, что в нынешней финансовой ситуации клуба важно опираться на своих молодых футболистов, развивать академию, доводить свою молодежь до основного состава и иметь при этом конкурентный по меркам РПЛ состав.
Безусловно, мы следим как за российским, так и зарубежным рынком, чтобы иметь точечное усиление за адекватные деньги. Это вопрос цены и качества. Если игрок нас усилит и в наших возможностях сделать трансфер, мы сделаем это.
– То есть руководство в клубе не меняется?
– Нет. Мы – президент клуба и я – продолжаем работать, – сказал спортивный директор «Ростова».
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