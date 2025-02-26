Широков о назвавшем РПЛ «говном» Кокорине: «Саша правильно считает, он умный парень. Уровень снижается давно. Лучшие времена были, когда я играл в «Зените»
Роман Широков согласился со словами Александра Кокорина об уровне Мир РПЛ.
В январе нападающий кипрского «Ариса»в подкасте Федора Смолова заявил: «Чемпионат, когда мы с Мамаевым вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда начал просаживаться».
«Естественно. Саша правильно считает, он умный парень.
Когда я играл в «Зените», тогда были лучшие времена. Я согласен с тем, что уровень РПЛ снижается давно», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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