Широков о назвавшем РПЛ «говном» Кокорине: «Саша правильно считает, он умный парень. Уровень снижается давно. Лучшие времена были, когда я играл в «Зените»

Роман Широков согласился со словами Александра Кокорина об уровне Мир РПЛ.

В январе нападающий кипрского «Ариса»в подкасте Федора Смолова заявил : «Чемпионат, когда мы с Мамаевым вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда начал просаживаться».

«Естественно. Саша правильно считает, он умный парень.

Когда я играл в «Зените », тогда были лучшие времена. Я согласен с тем, что уровень РПЛ снижается давно», – сказал бывший полузащитник сборной России.