Ловчев о назвавшем РПЛ «говном» Кокорине: «Он урод – и по жизни, и в том интервью. Наш футбол стал говном именно из-за таких людей»
Напомним, в подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» раскритиковал уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»
«Слова Кокорина про РПЛ? Обсуждать Кокорина не хочу. Он урод. Урод и по жизни, и в том интервью. Это человек, при котором наш футбол стал говном. И именно из-за таких людей, как он.
Понятно, нет международных игр и наши лучшие клубы однозначно сдают в мастерстве. То, что наш чемпионат стал упорнее – это без сомнений, но качественнее – наверное, нет. Мне интересно смотреть наш чемпионат, потому что ни одна команда особо не выделяется, до последнего тура разыгрывается золото.
А посмотреть, упал уровень или нет, можем только играя с иностранцами», – заявил экс-игрок «Спартака».
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