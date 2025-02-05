Ловчев о назвавшем РПЛ «говном» Кокорине: «Он урод – и по жизни, и в том интервью. Наш футбол стал говном именно из-за таких людей»

Евгений Ловчев резко высказался об Александре Кокорине после слов игрока про РПЛ.

Напомним, в подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» раскритиковал уровень чемпионата России, заявив : «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

«Слова Кокорина про РПЛ? Обсуждать Кокорина не хочу. Он урод. Урод и по жизни, и в том интервью. Это человек, при котором наш футбол стал говном. И именно из-за таких людей, как он.

Понятно, нет международных игр и наши лучшие клубы однозначно сдают в мастерстве. То, что наш чемпионат стал упорнее – это без сомнений, но качественнее – наверное, нет. Мне интересно смотреть наш чемпионат, потому что ни одна команда особо не выделяется, до последнего тура разыгрывается золото.

А посмотреть, упал уровень или нет, можем только играя с иностранцами», – заявил экс-игрок «Спартака».

Дюков о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Не соглашусь. Если бы это было так, он забил бы гораздо больше мячей»

Пономарев о назвавшем РПЛ «говном» Кокорине: «Зачем на каждого идиота обращать внимание? Это от недалекого ума. Даже Пеле никогда бы так не сказал о нашем чемпионате, как и Яшин»