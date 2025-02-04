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  • Экс-игрок «Зенита» Родич: «РПЛ точно не говно – уровень хороший, но не тот, что раньше. Топ-легионерам неинтересно приезжать в Россию из-за отсутствия еврокубков»
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Экс-игрок «Зенита» Родич: «РПЛ точно не говно – уровень хороший, но не тот, что раньше. Топ-легионерам неинтересно приезжать в Россию из-за отсутствия еврокубков»

Милан Родич не согласен с оценкой уровня Мир РПЛ от Александра Кокорина.

Напомним, в подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» раскритиковал уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

«Нет, РПЛ точно не говно! Уровень хороший, но понятно, что не тот, что был раньше. Это связано в том числе с СВО.

Из-за отсутствия еврокубков многим топ-легионерам стало неинтересно приезжать в Россию. Но я надеюсь и верю, что скоро ситуация изменится», – сказал бывший защитник «Зенита» и «Крыльев». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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logoвысшая лига Кипр
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