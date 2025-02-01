Писарев о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Не согласен. Но чемпионат просел из-за отсутствия еврокубков, качество легионеров упало»
В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» оценил уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»
«Я ютуб не смотрю. Чемпионат России с 2019 года стал говном? Я не согласен! Я не думаю о том, что он говорит – мне некогда заниматься этим. Моя оценка чемпионата – да, из-за отсутствия еврокубков он просел.
Качество легионеров упало – это факт. Но то, как он назвал нехорошим словом – я так не считаю. Понять, насколько он силен, сможем только с возвращением еврокубков.
Пока лакмусовая бумажка – игры сборной, а она не проигрывает! Как только вернемся в еврокубки, поймем, на каком мы месте», – сказал ассистент главного тренера сборной России.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий