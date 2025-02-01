Писарев о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Не согласен. Но чемпионат просел из-за отсутствия еврокубков, качество легионеров упало»

Николай Писарев оценил слова Александра Кокорина про уровень Мир РПЛ.

В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса » оценил уровень чемпионата России, заявив : «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

«Я ютуб не смотрю. Чемпионат России с 2019 года стал говном? Я не согласен! Я не думаю о том, что он говорит – мне некогда заниматься этим. Моя оценка чемпионата – да, из-за отсутствия еврокубков он просел.

Качество легионеров упало – это факт. Но то, как он назвал нехорошим словом – я так не считаю. Понять, насколько он силен, сможем только с возвращением еврокубков.

Пока лакмусовая бумажка – игры сборной, а она не проигрывает! Как только вернемся в еврокубки, поймем, на каком мы месте», – сказал ассистент главного тренера сборной России.