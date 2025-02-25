  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушенков об интервью Кокорина: «Сашу сильно захейтили, но мне очень понравилось. Если люди не разбираются в юморе – я им соболезную»
48

Глушенков об интервью Кокорина: «Сашу сильно захейтили, но мне очень понравилось. Если люди не разбираются в юморе – я им соболезную»

Максим Глушенков высказался об интервью Александра Кокорина.

На подкасте у Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» оценил уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли».

– Кажется, что по вайбу ты сильно похож на Кокорина.

– Да, ты не первый, кто об этом говорит. Мне, кстати, очень понравилось его интервью Смолову. Видел, что Сашу сильно захейтили после него, но если люди не разбираются в юморе – я им соболезную.

– Ты думаешь, Кокорин шутил?

– Ну да. Просто мало кто выкупил. Мою шутку про клоунов некоторые тоже не поняли – подумали, что я на серьезке зарубился в соцсетях с незнакомыми мне людьми.

– А ты не считаешь, что юмор – это когда смешно всем, а не только тебе?

– Мне кажется, что большинство понимает, что я шучу, троллю. Остальным я соболезную, – сказал полузащитник «Зенита» Максим Глушенков.

Глушенков о трансфере в Европу с меньшей зарплатой: «В условный «Гавр» – нет, в топ-клуб или близкий к ним – да. Должно совпасть множество факторов, будет – будет, нет – нет»

«РПЛ – говно с 2019-го, в «Спартаке» «залутал бабок и ушел», «Зенит» – главный клуб в карьере». Кокорин у Смолова

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoМаксим Глушенков
logoФедор Смолов
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАлександр Кокорин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушенков о покупке собаки за 150 тысяч рублей: «Почему у меня не может быть собаки, которую я могу себе позволить? Людей злит то, что преподносят через СМИ, а не как есть на самом деле»
70сегодня, 08:38
Максим Глушенков: «Овечкин недавно тоже сказал, что любит пиво. Какие вопросы? Ни я, ни он не заставляем никого пить вместе с нами»
38сегодня, 07:52
Глушенков о словах про сборную: «Смысл фразы поменяли, сделав горячее. Приведу другой пример: сборная играла с Брунеем, «Зенит» – с «Фенербахче». Где по факту интереснее?»
93сегодня, 07:45
Главные новости
Гинер о Чалове: «Я говорил: «Федь, ты слушаешь агентов? На здоровье. Дальше они тебе скажут, как с женой жить, как с мамой разговаривать»
26 минут назад
Роналду забил 925-й гол в карьере – «Аль-Вахде»
1618 минут назад
«Бавария» повысит Киммиху зарплату с 19 до 22 млн евро по новому контракту. Больше в клубе зарабатывают только Кейн и Мусиала (Ran)
724 минуты назад
«Реал» и Трент устно согласовали 4-летний контракт. Защитник покинет «Ливерпуль» летом бесплатно (Cadena SER)
7833 минуты назад
Анчелотти о деле Негрейры: «Не могу сказать, что было бы, случись подобное с «Реалом». Идет судебный процесс, все футбольные люди ждут решения»
1447 минут назад
Тебас о «Золотом мяче»: «Мбаппе будет следующим обладателем»
2254 минуты назад
В квартире агента Шпинева прошел обыск, изъяты документы по трансферу Бабкина из «Локо» в «Крылья» в 2023-м. Мероприятия связаны с делом по заявлению Федорищева (Sport24)
29сегодня, 17:33
Бекхэм назвал Месси «лучшим игроком мира и всех времен»
21сегодня, 17:26
Йорк об «МЮ»: «Дал бы Погба третий шанс. В 31 год Поль намного лучше всей нашей полузащиты»
24сегодня, 17:13
Ямаль – лучший молодой игрок Ла Лиги в феврале. У вингера «Барсы» 1 ассист в 4 матчах месяца
25сегодня, 17:12
Ко всем новостям
Последние новости
Бабаев о трансферах: «Санкционная политика усиливается, больше банков попадает в периметр. Чем дальше, тем сложнее»
1 минуту назад
Тренер «Сосьедада» о травме Захаряна перед игрой с «Реалом»: «Печально. Арсен бы нам очень помог»
25 минут назад
Депутат Свищев о Чеферине: «Его заявление о давлении на УЕФА говорит о слабости – если говоришь, доведи до конца, возвращай. Деньги побеждают, к сожалению»
118 минут назад
Фанат «Гранады» приговорен к году тюрьмы за расизм в адрес экс-игрока «Кадиса» Акапо в 2022-м
340 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет в гостях с «Аль-Вахдой», «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Холуд»
4сегодня, 17:30Live
Кубок Германии. 1/4 финала. «Вердер» в гостях у «Арминии», «Лейпциг» и «Вольфсбург» сыграют в среду
4сегодня, 08:29
Кубок Франции. 1/4 финала. «Анжер» примет «Реймс», «Канн» против «Генгама», «ПСЖ» сыграет с «Бриошеном» из 4-й лиги в среду
3сегодня, 05:45
Кубок Италии. 1/4 финала. «Интер» против «Лацио», «Ювентус» и «Эмполи» сыграют в среду
28сегодня, 17:11
«Интер» – «Лацио». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
8сегодня, 16:27
«Челси» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 23:15
5сегодня, 16:27