Максим Глушенков высказался об интервью Александра Кокорина.

На подкасте у Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса » оценил уровень чемпионата России, заявив : «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли».

– Кажется, что по вайбу ты сильно похож на Кокорина.

– Да, ты не первый, кто об этом говорит. Мне, кстати, очень понравилось его интервью Смолову . Видел, что Сашу сильно захейтили после него, но если люди не разбираются в юморе – я им соболезную.

– Ты думаешь, Кокорин шутил?

– Ну да. Просто мало кто выкупил. Мою шутку про клоунов некоторые тоже не поняли – подумали, что я на серьезке зарубился в соцсетях с незнакомыми мне людьми.

– А ты не считаешь, что юмор – это когда смешно всем, а не только тебе?

– Мне кажется, что большинство понимает, что я шучу, троллю. Остальным я соболезную, – сказал полузащитник «Зенита » Максим Глушенков .

Глушенков о трансфере в Европу с меньшей зарплатой: «В условный «Гавр» – нет, в топ-клуб или близкий к ним – да. Должно совпасть множество факторов, будет – будет, нет – нет»

«РПЛ – говно с 2019-го, в «Спартаке» «залутал бабок и ушел», «Зенит» – главный клуб в карьере». Кокорин у Смолова