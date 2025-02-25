Глушенков об интервью Кокорина: «Сашу сильно захейтили, но мне очень понравилось. Если люди не разбираются в юморе – я им соболезную»
На подкасте у Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» оценил уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли».
– Кажется, что по вайбу ты сильно похож на Кокорина.
– Да, ты не первый, кто об этом говорит. Мне, кстати, очень понравилось его интервью Смолову. Видел, что Сашу сильно захейтили после него, но если люди не разбираются в юморе – я им соболезную.
– Ты думаешь, Кокорин шутил?
– Ну да. Просто мало кто выкупил. Мою шутку про клоунов некоторые тоже не поняли – подумали, что я на серьезке зарубился в соцсетях с незнакомыми мне людьми.
– А ты не считаешь, что юмор – это когда смешно всем, а не только тебе?
– Мне кажется, что большинство понимает, что я шучу, троллю. Остальным я соболезную, – сказал полузащитник «Зенита» Максим Глушенков.
Глушенков о трансфере в Европу с меньшей зарплатой: «В условный «Гавр» – нет, в топ-клуб или близкий к ним – да. Должно совпасть множество факторов, будет – будет, нет – нет»
«РПЛ – говно с 2019-го, в «Спартаке» «залутал бабок и ушел», «Зенит» – главный клуб в карьере». Кокорин у Смолова
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