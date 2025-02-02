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Мурад Мусаев: «Не согласен с мнением Кокорина про РПЛ. Наша лига сложная, интересная. И входит в топ-10 в Европе»

Мурад Мусаев не согласен со словами Александра Кокорина про Мир РПЛ.

В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» оценил уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

«Конечно, я не согласен с мнением Кокорина про нашу лигу. РПЛ – отличный, интересный турнир, в прошлом сезоне команды до последнего тура боролись за чемпионство. Раньше было очень много сильных легионеров, играли в еврокубках, но нынешняя ситуация – все временно.

Когда откроется Европа, будет повышаться уровень чемпионата. Наша лига очень сложная, интересная, и все смотрят ее с удовлетворением. РПЛ входит в топ-10 лиг Европы», – заявил главный тренер «Краснодара».

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Кокорин
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
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