Мурад Мусаев: «Не согласен с мнением Кокорина про РПЛ. Наша лига сложная, интересная. И входит в топ-10 в Европе»

Мурад Мусаев не согласен со словами Александра Кокорина про Мир РПЛ.

В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса » оценил уровень чемпионата России, заявив : «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

«Конечно, я не согласен с мнением Кокорина про нашу лигу. РПЛ – отличный, интересный турнир, в прошлом сезоне команды до последнего тура боролись за чемпионство. Раньше было очень много сильных легионеров, играли в еврокубках, но нынешняя ситуация – все временно.

Когда откроется Европа, будет повышаться уровень чемпионата. Наша лига очень сложная, интересная, и все смотрят ее с удовлетворением. РПЛ входит в топ-10 лиг Европы», – заявил главный тренер «Краснодара».