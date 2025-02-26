Вингер «Спартака» Маркиньос назвал борщ любимым блюдом русской кухни: «Всегда наливаю побольше перед играми. Очень вкусно и питательно!»

Маркиньос Коста назвал любимое блюдо русской кухни.

– Уже есть любимые блюда русской кухни?

– Красный суп! Не помню название.

– Борщ?

– Точно, борщ! Отличное блюдо. Когда нам его готовят, всегда наливаю побольше перед играми. Очень вкусно и питательно! С удовольствием ем этот суп.

– Далеко не все иностранцы так к борщу прониклись.

– За других не скажу, а мне нравится. Ана-Луиза, жена, пока не умеет готовить борщ, но, надеюсь, научится ради меня, – сказал вингер «Спартака ».