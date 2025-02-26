Вингер «Спартака» Маркиньос назвал борщ любимым блюдом русской кухни: «Всегда наливаю побольше перед играми. Очень вкусно и питательно!»
Маркиньос Коста назвал любимое блюдо русской кухни.
– Уже есть любимые блюда русской кухни?
– Красный суп! Не помню название.
– Борщ?
– Точно, борщ! Отличное блюдо. Когда нам его готовят, всегда наливаю побольше перед играми. Очень вкусно и питательно! С удовольствием ем этот суп.
– Далеко не все иностранцы так к борщу прониклись.
– За других не скажу, а мне нравится. Ана-Луиза, жена, пока не умеет готовить борщ, но, надеюсь, научится ради меня, – сказал вингер «Спартака».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости