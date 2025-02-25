Маркиньос: «Спартак» – большой клуб, всем известно. У нас есть все, чтобы стать чемпионами – может быть, и в этом сезоне»

Маркиньос ответил, может ли «Спартак» стать чемпионом в этом сезоне.

Команда тренера Деяна Станковича находится на третьей позиции в таблице Мир РПЛ.

– По силам ли «Спартаку» весной догнать «Зенит» и «Краснодар» и стать чемпионом?

– Конечно, да. Почему нет? Всем известно, что «Спартак» – большой клуб.

У нас отличная команда, отличные футболисты, персонал. У нас есть все для того, чтобы стать чемпионами. Может быть, и в этом сезоне, – сказал вингер «Спартака» Маркиньос.