Маркиньос: «Спартак» – большой клуб, всем известно. У нас есть все, чтобы стать чемпионами – может быть, и в этом сезоне»
Маркиньос ответил, может ли «Спартак» стать чемпионом в этом сезоне.
Команда тренера Деяна Станковича находится на третьей позиции в таблице Мир РПЛ.
– По силам ли «Спартаку» весной догнать «Зенит» и «Краснодар» и стать чемпионом?
– Конечно, да. Почему нет? Всем известно, что «Спартак» – большой клуб.
У нас отличная команда, отличные футболисты, персонал. У нас есть все для того, чтобы стать чемпионами. Может быть, и в этом сезоне, – сказал вингер «Спартака» Маркиньос.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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