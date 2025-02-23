Кечинов о «Спартаке»: «Шансы на чемпионство великолепные. Ключевой станет игра с «Зенитом» – там будет понятно, готов ли клуб к борьбе»

Валерий Кечинов высоко оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ.

После 18 туров Мир РПЛ красно-белые занимают 3-е место в таблице, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита » на 2 очка.

«Надеюсь, что «Спартак» продолжит играть так, как играл до зимнего перерыва. Был отличный отрезок и пять-шесть побед подряд. Но понятное дело, что уже с «Оренбургом » не будет легко.

У «Спартака » поставлена игра, особенно впереди. Там есть взаимодействия, которые приносят результат. Угальде, Бонгонда , Маркиньос понимают, как играть и комбинировать в атаке. В нападение приехали Солари и Гарсия. Надо решать, кого ставить в состав, а кого сажать на скамейку. Конечно, это головная боль для Станковича, но она приятная.

Надеюсь, «Спартак» продолжит играть так же. Шансы на чемпионство великолепные. Ключевой станет игра с «Зенитом», где мы уже будем понимать, готов ли «Спартак» к весне и борьбе за чемпионство», – сказал бывший игрок красно-белых.