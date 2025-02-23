Кечинов о «Спартаке»: «Шансы на чемпионство великолепные. Ключевой станет игра с «Зенитом» – там будет понятно, готов ли клуб к борьбе»
После 18 туров Мир РПЛ красно-белые занимают 3-е место в таблице, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.
«Надеюсь, что «Спартак» продолжит играть так, как играл до зимнего перерыва. Был отличный отрезок и пять-шесть побед подряд. Но понятное дело, что уже с «Оренбургом» не будет легко.
У «Спартака» поставлена игра, особенно впереди. Там есть взаимодействия, которые приносят результат. Угальде, Бонгонда, Маркиньос понимают, как играть и комбинировать в атаке. В нападение приехали Солари и Гарсия. Надо решать, кого ставить в состав, а кого сажать на скамейку. Конечно, это головная боль для Станковича, но она приятная.
Надеюсь, «Спартак» продолжит играть так же. Шансы на чемпионство великолепные. Ключевой станет игра с «Зенитом», где мы уже будем понимать, готов ли «Спартак» к весне и борьбе за чемпионство», – сказал бывший игрок красно-белых.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий