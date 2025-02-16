«Спартак» бросает перчатку «Зениту» в борьбе за первое место мощной трансферной кампанией. Станковичу придется поломать голову, как всех использовать». Кечинов о составе красно-белых
– На первый взгляд кажется, что такой мощной трансферной кампанией «Спартак» бросает перчатку «Зениту» в борьбе за первое место. Но что мы увидим в итоге на практике, только время покажет.
Я видел игру Ливая Гарсии в финале зимнего турнира в ОАЭ. Понятно, он только начал работать с командой, это был его первый матч. Но, на мой взгляд, он не показал пока те качества, которые стоили бы заплаченных за него денег. Надеюсь, что он сейчас наберет форму, начнет играть и забивать – и мы все скажем: вот это да, это тот, кто нам нужен.
– А Солари?
– Пока я видел только нарезки его игры, как раз в связке Барко, это впечатлило. И если Станкович будет использовать Солари как основного футболиста, то это будет преимуществом «Спартака».
С другой стороны, а куда девать Маркиньоса, который тоже набрал хорошую форму и которому Станкович стал доверять? А куда девать Бонгонду, которому тоже доверяют? Так же просто не посадишь футболистов, которые в последнее время очень хорошо играли и приносили пользу «Спартаку».
Конечно, это приятные хлопоты, когда у тебя есть такой выбор отличных исполнителей, но Станковичу придется поломать голову, как их всех использовать, – отметил бывший полузащитник красно-белых.
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