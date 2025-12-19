  • Спортс
  Маргарян считает Рыскина лучшим спортдиректором России: «Выстроил крутую модель в «Ростове» и продает игроков задорого – это высший уровень, на который нужно ориентироваться»
1

Маргарян считает Рыскина лучшим спортдиректором России: «Выстроил крутую модель в «Ростове» и продает игроков задорого – это высший уровень, на который нужно ориентироваться»

Маргарян из «Балтики»: Рыскин – лучший спортивный директор России.

Армен Маргарян назвал лучшего спортивного директора в российском футболе.

– Лучший спортивный директор России?

– Алексей Рыскин.

– Почему?

– Давайте честно: конкуренция на этом рынке очень низкая, у нас мало спортивных директоров. Рыскин выстроил крутую спортивную модель в «Ростове», вместе с Антоном Тупиковым они находили недооцененных молодых игроков, интегрировали их в академию и молодежку. 

Еще одно важное качество – Рыскин очень стойко держит оборону и продает игроков задорого. Это высший уровень, на который нужно ориентироваться. Те вещи, которые он может сказать игроку и агенту, я пока сказать не могу, потому что у меня нет такого авторитета.

Но на модель «Ростова» мне хотелось бы ориентироваться. Это системный подход, – заявил спортивный директор «Балтики» в интервью Спортсу”.

«Мы не устроим распродажу, но готовы к уходу некоторых». Интервью об устройстве сенсационной «Балтики» 

