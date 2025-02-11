Маркиньос Коста: «Зенит» выиграл не потому, что был сильнее. Бывает, пропускаешь курьезные голы. В чемпионате должны показать, что такое «Спартак»
Маркиньос Коста отметил товарищеский статус игры «Спартака» с «Зенитом» (0:3).
«Надо больше работать над всеми компонентами. Понятно, что турнир подготовительный. Нам нужно исправлять ошибки. В чемпионате должны показать, что такое «Спартак».
«Зенит» выиграл не потому, что он был сильнее. Бывает, что пропускаешь голы, в том числе курьезные.
У нас был смешанный состав, тренер дал поиграть всем. Повторюсь, это лишь подготовительная игра», – сказал вингер «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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