Маркиньос о «Спартаке»: «Нас не интересует 2-е или 3-е место – только первое! Станкович каждый день это повторяет, он меняет менталитет команды»
После 18 туров московский клуб под руководством Деяна Станковича идет на 3-м месте в Мир РПЛ с 37 очками. У «Краснодара» и «Зенита» по 39 баллов.
«Мы усердно работаем для достижения своей цели. Нас не интересует второе, третье место – только первое! Вся команда сконцентрирована на этом. Тренер каждый день повторяет, что у «Спартака» не может быть другой задачи, кроме чемпионства. Он меняет менталитет каждого из нас и всей команды.
Мы выиграли шесть или семь матчей подряд и рассчитываем продолжить эту серию. «Спартак» всей командой атакует и забивает голы и точно так же всем составом защищается. Это здорово. Единство позволяет достигать высоких целей.
Один, два, три футболиста по отдельности ничего не решают. Большой задачей должны быть объединены все — футболисты, тренеры, болельщики. Только так ее можно решить», – сказал бразильский полузащитник красно-белых.
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