Маркиньос о «Спартаке»: «Нас не интересует 2-е или 3-е место – только первое! Станкович каждый день это повторяет, он меняет менталитет команды»

Маркиньос Коста заявил, что «Спартак» интересует только чемпионство в Мир РПЛ.

После 18 туров московский клуб под руководством Деяна Станковича идет на 3-м месте в Мир РПЛ с 37 очками. У «Краснодара » и «Зенита » по 39 баллов.

«Мы усердно работаем для достижения своей цели. Нас не интересует второе, третье место – только первое! Вся команда сконцентрирована на этом. Тренер каждый день повторяет, что у «Спартака » не может быть другой задачи, кроме чемпионства. Он меняет менталитет каждого из нас и всей команды.

Мы выиграли шесть или семь матчей подряд и рассчитываем продолжить эту серию. «Спартак» всей командой атакует и забивает голы и точно так же всем составом защищается. Это здорово. Единство позволяет достигать высоких целей.

Один, два, три футболиста по отдельности ничего не решают. Большой задачей должны быть объединены все — футболисты, тренеры, болельщики. Только так ее можно решить», – сказал бразильский полузащитник красно-белых.