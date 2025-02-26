Фердинанд не считает Салаха лучшим игроком в истории АПЛ: «Он не опережает Анри и Роналду»

Рио Фердинанд не считает Мохамеда Салаха лучшим игроком в истории АПЛ.

Бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» спросили, можно ли назвать вингера «Ливерпуля » лучшим футболистом в истории лиги.

«Ни в коем случае. Он не опережает [Тьерри ] Анри и [Криштиану ] Роналду», – сказал Фердинанд в эфире TNT Sports.

Каррагер о лучших в истории АПЛ: «Анри – первый для большинства людей. Салах – второй для меня. Если он продлит контракт с «Ливерпулем», будет борьба»