Фердинанд не считает Салаха лучшим игроком в истории АПЛ: «Он не опережает Анри и Роналду»
Рио Фердинанд не считает Мохамеда Салаха лучшим игроком в истории АПЛ.
Бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» спросили, можно ли назвать вингера «Ливерпуля» лучшим футболистом в истории лиги.
«Ни в коем случае. Он не опережает [Тьерри] Анри и [Криштиану] Роналду», – сказал Фердинанд в эфире TNT Sports.
Каррагер о лучших в истории АПЛ: «Анри – первый для большинства людей. Салах – второй для меня. Если он продлит контракт с «Ливерпулем», будет борьба»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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