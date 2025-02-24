Каррагер о лучших в истории АПЛ: «Анри – первый для большинства людей. Салах – второй для меня. Если он продлит контракт с «Ливерпулем», будет борьба»

Джейми Каррагер ставит Мохамеда Салаха на 2-е место среди игроков в истории АПЛ.

«Ливерпуль » в гостях обыграл «Манчестер Сити» (2:0) в 26-м туре АПЛ. Египетский вингер «красных» забил гол и сделал результативный пас.

Салах набрал 51 (30+21) очко в 38 матчах сезона во всех турнирах и побил рекорд клуба по ассистам за один сезон в АПЛ (16).

«Если посмотреть на имена [лучших игроков], то некоторые из них бомбардиры, а некоторые просто великие игроки. Алан Ширер – великий бомбардир и великий игрок.

Тьерри Анри – великий игрок. И я думаю, большинство людей скажут, что, когда мы говорим о Премьер-лиге, мы, вероятно, всегда ставим Анри на первое место.

Для меня Салах – определенно второй. И если он подпишет новый контракт, будет борьба», – сказал бывший защитник «Ливерпуля » Каррагер в эфире Sky Sports.