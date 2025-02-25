Слот о Салахе, Месси и Роналду: «Сложно сравнивать игроков друг с другом – это несправедливо по отношению к кому-либо. Мо проводит выдающиеся сезоны в «Ливерпуле»
Арне Слот оценил сравнение Мохамеда Салаха с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
В этом сезоне Мохамед Салах забил 25 голов и сделал 16 передач в 27 матчах АПЛ.
«Очень сложно сравнивать игроков друг с другом. Это несправедливо по отношению к кому-либо.
У Мо своя карьера. Он выдающийся футболист. Мо проводит выдающиеся сезоны в «Ливерпуле».
Мы надеемся, что он продолжит выступления в клубе на протяжении длительного периода времени, но для начала ему нужно продлить контракт», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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