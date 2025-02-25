  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот о Салахе, Месси и Роналду: «Сложно сравнивать игроков друг с другом – это несправедливо по отношению к кому-либо. Мо проводит выдающиеся сезоны в «Ливерпуле»
51

Слот о Салахе, Месси и Роналду: «Сложно сравнивать игроков друг с другом – это несправедливо по отношению к кому-либо. Мо проводит выдающиеся сезоны в «Ливерпуле»

Арне Слот оценил сравнение Мохамеда Салаха с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

В этом сезоне Мохамед Салах забил 25 голов и сделал 16 передач в 27 матчах АПЛ.

«Очень сложно сравнивать игроков друг с другом. Это несправедливо по отношению к кому-либо.

У Мо своя карьера. Он выдающийся футболист. Мо проводит выдающиеся сезоны в «Ливерпуле».

Мы надеемся, что он продолжит выступления в клубе на протяжении длительного периода времени, но для начала ему нужно продлить контракт», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
logoЛионель Месси
logoАрне Слот
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoМЛС
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoИнтер Майами
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Гинер о Чалове: «Я говорил: «Федь, ты слушаешь агентов? На здоровье. Дальше они тебе скажут, как с женой жить, как с мамой разговаривать»
27 минут назад
Роналду забил 925-й гол в карьере – «Аль-Вахде»
1619 минут назад
«Бавария» повысит Киммиху зарплату с 19 до 22 млн евро по новому контракту. Больше в клубе зарабатывают только Кейн и Мусиала (Ran)
725 минут назад
«Реал» и Трент устно согласовали 4-летний контракт. Защитник покинет «Ливерпуль» летом бесплатно (Cadena SER)
8334 минуты назад
Анчелотти о деле Негрейры: «Не могу сказать, что было бы, случись подобное с «Реалом». Идет судебный процесс, все футбольные люди ждут решения»
1448 минут назад
Тебас о «Золотом мяче»: «Мбаппе будет следующим обладателем»
2255 минут назад
В квартире агента Шпинева прошел обыск, изъяты документы по трансферу Бабкина из «Локо» в «Крылья» в 2023-м. Мероприятия связаны с делом по заявлению Федорищева (Sport24)
29сегодня, 17:33
Бекхэм назвал Месси «лучшим игроком мира и всех времен»
21сегодня, 17:26
Йорк об «МЮ»: «Дал бы Погба третий шанс. В 31 год Поль намного лучше всей нашей полузащиты»
24сегодня, 17:13
Ямаль – лучший молодой игрок Ла Лиги в феврале. У вингера «Барсы» 1 ассист в 4 матчах месяца
25сегодня, 17:12
Ко всем новостям
Последние новости
Бабаев о трансферах: «Санкционная политика усиливается, больше банков попадает в периметр. Чем дальше, тем сложнее»
2 минуты назад
Тренер «Сосьедада» о травме Захаряна перед игрой с «Реалом»: «Печально. Арсен бы нам очень помог»
26 минут назад
Депутат Свищев о Чеферине: «Его заявление о давлении на УЕФА говорит о слабости – если говоришь, доведи до конца, возвращай. Деньги побеждают, к сожалению»
119 минут назад
Фанат «Гранады» приговорен к году тюрьмы за расизм в адрес экс-игрока «Кадиса» Акапо в 2022-м
341 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет в гостях с «Аль-Вахдой», «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Холуд»
4сегодня, 17:30Live
Кубок Германии. 1/4 финала. «Вердер» в гостях у «Арминии», «Лейпциг» и «Вольфсбург» сыграют в среду
4сегодня, 08:29
Кубок Франции. 1/4 финала. «Анжер» примет «Реймс», «Канн» против «Генгама», «ПСЖ» сыграет с «Бриошеном» из 4-й лиги в среду
3сегодня, 05:45
Кубок Италии. 1/4 финала. «Интер» против «Лацио», «Ювентус» и «Эмполи» сыграют в среду
28сегодня, 17:11
«Интер» – «Лацио». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
8сегодня, 16:27
«Челси» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 23:15
5сегодня, 16:27