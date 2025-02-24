Мерсон о Салахе: «Лучший в истории АПЛ, но только Анри играл как 20-летний в лиге 12-летних. Однако Мо возьмет «Золотой мяч», если «Ливерпуль» выиграет ЛЧ»

Пол Мерсон высказался о шансах Мохамеда Салаха получить «Золотой мяч».

«Мохамед Салах – это просто нечто невероятное. Он не всегда вовлечен в игру, но прямо сейчас он на другом уровне, в другой вселенной. Он просто феноменален.

Именно это чаще всего и становится решающим фактором. Когда он выходит на поле – а он делает это почти в каждом матче – ему даже не нужно показывать что-то сверхъестественное, чтобы совершить нечто выдающееся.

Есть более мастеровитые футболисты. Например, Деннис Бергкамп – потрясающий футболист, но он не показывал той результативности, которую демонстрирует Салах.

Салах – намного, намного более эффективный игрок, чем Бергкамп. Но я не уверен, что он намного, намного лучший футболист.

Салах – лучший игрок, которого когда-либо видела Премьер-лига, потому что он меняет ход матчей с завидной регулярностью. Никто не делал этого так стабильно, как он.

Но Тьерри Анри – единственный, кого я когда-либо видел в АПЛ , кто выглядел так, будто 20-летний парень играет в лиге до 12 лет. Такого эффекта у Салаха нет. Однако, если «Ливерпуль » выиграет Лигу чемпионов, он возьмет «Золотой мяч», – сказал бывший игрок «Арсенала».