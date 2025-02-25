Каррагер о реакции Фердинанда на его слова про Салаха и сборную Египта: «Клоун, я этого не говорил. Хватит играть на публику, как ты всегда это делаешь»
Джейми Каррагер покритиковал Рио Фердинанда, назвав его клоуном.
Экс-защитник «Ливерпуля» заявил, что Мохамеду Салаху сложно претендовать на звание лучшего в мире, так как сборная Египта не участвует в турнирах высокого уровня.
Бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд не согласился с мнением Каррагера: «Безграмотное суждение. Кубок Африки нельзя обесценивать, его статус должен быть на уровне Евро или Кубка Америки».
«Я этого не говорил, клоун. Хватит играть на публику, как ты всегда это делаешь», – написал бывший защитник «Ливерпуля» Каррагер.
Каррагер заявил, что Салах с Египтом «не участвует в крупных турнирах». Ему ответил экс-игрок сборной Аль-Мухаммади: «Джейми никогда не выигрывал крупные турниры. Горжусь победами на Кубке Африки»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Daily Mail
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