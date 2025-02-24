Фердинанд о словах Каррагера про Салаха и сборную Египта: «Безграмотное суждение. Кубок Африки нельзя обесценивать, его статус должен быть на уровне Евро или Кубка Америки»

Рио Фердинанд считает, что ФИФА нужно повышать статус Кубка Африки.

Экс-защитник «Ливерпуля » Джейми Каррагер заявил, что Мохамеду Салаху сложно претендовать на звание лучшего в мире, так как сборная Египта не участвует в турнирах высокого уровня. Рио Фердинанд считает, что это неверное суждение.

«Я думаю, что [сказанное им] отражает мнение большинства людей. Но я считаю, что это неправильно. Это безграмотное суждение.

Если вы поговорите с Дидье Дрогба , Абеди Пеле, Самюэлем Это’О, Риядом Марезом, Мохамедом Салахом или Садьо Мане, они скажут вам: «Мы должны выиграть этот турнир». В их странах есть спрос на победу.

Да, ему не хватает финансирования, как у Евро, но это не значит, что его надо обесценивать. Его нужно уважать гораздо больше.

Я понимаю, что Джейми пытается сказать, но я с этим не согласен. Это ошибка большинства, и это неправильно. Я думаю, что федерации, такие как ФИФА, должны работать над тем, чтобы Кубок Африки имел тот же статус, что и Евро или Кубок Америки.

Джейми прав, когда говорит, что если бы Салах выиграл Кубок Африки, это никак не повлияло бы на голосование за «Золотой мяч», что абсолютно неправильно», – сказал бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд.

Каррагер заявил, что Салах с Египтом «не участвует в крупных турнирах». Ему ответил экс-игрок сборной Аль-Мухаммади: «Джейми никогда не выигрывал крупные турниры. Горжусь победами на Кубке Африки»