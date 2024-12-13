Александр Мостовой: «99% судей не играли в футбол – ключевая проблема. Смешно, как в программах разбирают эпизоды – ну как вы не видите элементарных вещей!»

Александр Мостовой поделился мнением относительно футбольных арбитров.

«Ключевая проблема заключается в том, что девяносто девять процентов сегодняшних арбитров никогда не играли в футбол. Даже ВАР им не помогает!

Судьи запутались в трактовках и бесконечных нюансах – они не чувствуют и не понимают игру, не знают футбольных хитростей!

Мне порой становится смешно, как в аналитических программах люди разбирают эпизоды в штрафной площади – был, пенальти, не было пенальти!

Ну как вы не видите элементарных вещей! Вот же, этот человек убрал ножку, а этот, наоборот, подставил.

Мяч играется рукой или мяч попадает в руку – это надо понимать и чувствовать! Арбитры не знают футбол, судят, как в книжках написано, как их учат!» – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.