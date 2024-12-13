Александр Мостовой: «99% судей не играли в футбол – ключевая проблема. Смешно, как в программах разбирают эпизоды – ну как вы не видите элементарных вещей!»
Александр Мостовой поделился мнением относительно футбольных арбитров.
«Ключевая проблема заключается в том, что девяносто девять процентов сегодняшних арбитров никогда не играли в футбол. Даже ВАР им не помогает!
Судьи запутались в трактовках и бесконечных нюансах – они не чувствуют и не понимают игру, не знают футбольных хитростей!
Мне порой становится смешно, как в аналитических программах люди разбирают эпизоды в штрафной площади – был, пенальти, не было пенальти!
Ну как вы не видите элементарных вещей! Вот же, этот человек убрал ножку, а этот, наоборот, подставил.
Мяч играется рукой или мяч попадает в руку – это надо понимать и чувствовать! Арбитры не знают футбол, судят, как в книжках написано, как их учат!» – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bobsoccer.ru
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