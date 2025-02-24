РФС пригласит судей из Саудовской Аравии и Беларуси в РПЛ: «Рассчитываем пригласить иностранных арбитров на какие-то матчи. Будем учитывать турнирное положение команд и значимость игр»

В РФС заявили о приглашении иностранных арбитров на матчи Мир РПЛ.

Ранее Российский футбольный союз подписал соглашения о сотрудничестве в области судейства с федерациями футбола Саудовской Аравии и Беларуси.

– Возможна ли вероятность появления иностранных судей у нас до конца этого сезона?

– Сейчас Минцифры согласовывают последние параметры для внедрения в электронную государственную систему. И вопрос можно будет считать закрытым. Рассчитываем, что в завершающей части чемпионата мы сможем пригласить иностранных арбитров на какие‑то матчи. Будем учитывать и турнирное положение команд, и значимость игр.

– Речь про какие страны?

– Саудовскую Аравию, с которой мы активно взаимодействуем в рамках действующего соглашения. С Беларусью есть вопрос наличия арбитров, которые смогут обслуживать матчи.

Работа ведется с Китаем, но там сложно прогнозировать по срокам. Это большой партнер, который принимает решение очень взвешено, – сказал председатель СК и ЭСК при президенте РФС Павел Каманцев.