Мостовой о коррупции: «В большом футболе без этого не существует ничего. Все сталкивались с этим»

Александр Мостовой прокомментировал слова губернатора Самарской области.

Вячеслав Федорищев сегодня рассказал о коррупции в судействе и о том, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам.

– Правда ли это? Скажу «да» – мне в ответ скажут: докажите, дайте факты. А если ответишь «нет» – скажут, что тоже что-то непонятно.

Пока сам не увидишь или тебе факты не покажут, тогда сложно что-то утверждать.

– Сталкивались ли вы или ваши коллеги в своей практике с такими случаями?

– Ну, конечно, сталкивались. Конечно, все сталкивались с этим. То есть без этого, мне кажется, нет ничего. Тем более в большом футболе без этого не существует ничего, – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн. Бомба от губернатора Самарской области