Мостовой о коррупции: «В большом футболе без этого не существует ничего. Все сталкивались с этим»
Александр Мостовой прокомментировал слова губернатора Самарской области.
Вячеслав Федорищев сегодня рассказал о коррупции в судействе и о том, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам.
– Правда ли это? Скажу «да» – мне в ответ скажут: докажите, дайте факты. А если ответишь «нет» – скажут, что тоже что-то непонятно.
Пока сам не увидишь или тебе факты не покажут, тогда сложно что-то утверждать.
– Сталкивались ли вы или ваши коллеги в своей практике с такими случаями?
– Ну, конечно, сталкивались. Конечно, все сталкивались с этим. То есть без этого, мне кажется, нет ничего. Тем более в большом футболе без этого не существует ничего, – сказал бывший полузащитник сборной России.
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн. Бомба от губернатора Самарской области
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Бизнес Online»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости